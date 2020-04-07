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Adana'da otomobil, bir araca çarptıktan sonra kasap dükkanına girdi

Adana'da başka bir otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan araç, kasap dükkanına girdi.

07.04.2020 02:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 03:08
Adana'da otomobil, bir araca çarptıktan sonra kasap dükkanına girdi
Adana 'da başka bir otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan araç, kasap dükkanına girdi.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Durmaz idaresindeki 80 GH 286 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Mimoza Caddesi'nde, Emrah Genç'in kullandığı 12 DA 511 plakalı otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bir kasap dükkanına girdi.
Kazada yaralanmayan sürücü iş yerindeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı.
Kasap dükkanına giren otomobil, olay yerine gelen polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emrah Genç, Adana, Güncel
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