Adana'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana
'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıKaza sonrası savrulan hafif ticari araç bir iş yerinin demir kapısı ve duvarına çarparak zarar verdi
ADANA - Adana'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir
ilçesi bağlı Dedekorkut Mahallesinde meydana geldi. Ahmed Halef yönetimindeki 27 MD 173 plakalı otomobil ile Ferhat Oğuz'un kullandığı 01 DDT 85 plakalı hafif ticari araç, Şehit İlbey Gülbey Caddesi'nde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki aracında ön tarafı hurdaya döndü. Kasa sonrası hafif ticari araç yol kenarındaki iş yerinin demir kapısı ve duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde zarar oluştu. Kazada sürücüler ve Ferhat Oğuz'un eşi yaralanarak olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Kaza sonrası araçlardan yakıt sızıntısı olduğu için olay yerine itfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Ayrıca trafik polisi de kaza yerine gelerek kazayla ilgili çalışma başlattı.
Adana, 3. Sayfa
Kaynak: İHA