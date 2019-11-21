Adana'da otomobil ile motosiklet çapıştı: 2 yaralı

Adana
'nın merkez Sarıçam
ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Selçuk
A.'nın kullandığı 33 NFN 13 plakalı motosikleti ile Hamza B. idaresindeki 06 ACY 941 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana doğu çıkışı mevkinde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Selçuk A. ve yanında bulunan Mehmet Ç. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi kaldıran yaralılardan Mehmet Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.