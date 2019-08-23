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Adana'da otomobil ile motosikletli yunus ekibi çarpıştı: 1 polis yaralandı

Adana'da bir otomobil ile motosikletli yunus ekibinin çarpıştığı kazada 1 polis yaralandı.

23.08.2019 00:48 Adana'da otomobil ile motosikletli yunus ekibi çarpıştı: 1 polis yaralandı
Adana'da bir otomobil ile motosikletli yunus ekibinin çarpıştığı kazada 1 polis yaralandı.

Olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duygu K.'nin kullandığı 35 EA 4357 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş esnasında motosikletli yunus polis ekibiyle çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 polis yaralandı. Yaralanan polis memuru, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı. Kazada yaralanan polis memuru Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. - ADANA

Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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