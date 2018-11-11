Adana'da Otomobil Refüje Çarptı: 2 Yaralı

Adana
'da otomobilin refüje çarpması sonucu yaralanan yaşlı çifte yoldan geçen doktor ve hemşire müdahalede bulundu.
Alınan bilgiye göre, Adana- Mersin
otobanında Ali Şen
'in (65) kullandığı 33 N 5924 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Araç
içerisinde sıkışan sürücü Şen ile eşi Sevim Şen'e (63) ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor ve hemşire yaptı.
Olay yerine çağrılan CAN-KUR ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaşlı çift, Seyhan
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ali Şen,Adana
11 Kasım 2018 Pazar 19:53