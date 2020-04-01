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Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı

Adana'da otomobille tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

01.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:34
Adana 'da otomobille tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hatice Bozo'nun kullandığı 31 KFD 67 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu hastaneler çıkışı yakınlarında, aynı istikamette seyir halindeki Kasım Kasar idaresindeki 01 TS 685 plakalı tıra yandan çarptı.
Kazada, sürücü Bozo ile otomobildeki Yağmur Selin, Anıl Kaan ve Erkan Bozo ile Nesibe Ünal ve Hazar Salay yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tır sürücüsü Kasar'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Adana’da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Hatice Çarpar, Tarsus, Adana, Güncel

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Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı
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Haberler ›› Güncel ››Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı - Haberler

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