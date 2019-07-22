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Adana'da otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçilirdi

ADANA'da motosikletli yunus ekipleri, kent genelinde yaptıkları denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

22.07.2019 09:45 Adana
ADANA'da motosikletli yunus ekipleri, kent genelinde yaptıkları denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polisler, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan bir otomobili kovalamaca sonucu durdurdu. Üzerlerindeki ruhsatsız tabancaları atarak kaçan 3 kişi yakalandı. Ekipler, ayrıca bir başka uygulamada, otomobilin klima peteklerine gizlenmiş, 2 ruhsatsız tabanca buldu. Ele geçen 5 tabanca incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderilirken olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA
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