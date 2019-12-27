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Adana'da otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçaklayan zanlı tutuklandı

Adana'da kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

27.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:40 Adana'da otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçaklayan zanlı tutuklandı
'da kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Merkez ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda 23 'ta, kullandığı 01 EGN 16 plakalı otomobilde yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakla yaraladığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlarca darbedilen Murat Kaya, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Taburcu edilen Akıllı, Fatih Polis Merkezi'ne götürülen Kaya'dan şikayetçi olmadı.
Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çukurova, Aralık, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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