Adana'da otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

Adana'da otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandıADANA'da kimliği belirsiz kişilerce seyir halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açıldı.

12.05.2020 21:02 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:04
Adana'da otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı
ADANA'da kimliği belirsiz kişilerce seyir halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Olayda bir kişi yaralanırken, 1'i polis aracı 3 araca mermi isabet etti.
Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi seyir halindeki otomobilden çevreye ateş açtı. Olayda Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği polislerinin aracına ve seyir halindeki 2 otomobile de mermi isabet etti. Merminin isabet ettiği 1 kişi belinden yaralanırken, isabet alan polis aracında bulunan memurların yaralanmadığı öğrenildi.
Polisin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Açılan ateş sonucu yaralanan kişi olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobiline mermi isabet eden Fatih Mazlum, "Ana yola çıkıyorduk, sol tarafımızdan çatışma sesleri geldi. En az 10 el silah sesi duyduk. Kurşunun nereden geldiğini göremedik. Seken kurşun geldi sanırım.? diye konuştu.
Polis, plakası belirlenen otomobili ve saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı. Adana’da otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Adana, Güncel, Haber

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