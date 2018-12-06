Adana'da Otomobilden Akü Hırsızlığı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:57



06 Aralık 2018 Perşembe 14:57

Adana'da otomobilin aküsünü çalan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki özel hastaneye gelen Abdurrahman Esenli, 31 ABD 797 plakalı otomobilini cadde üzerine park etti.Bir süre sonra polisi arayan bir kişi, otomobilin aküsünün çalınarak tablaya koyulduğu ihbarında bulundu.Olay yerine gelerek bölgede çalışma yapan zırhlı yunus timleri, aküyü aldığı iddia edilen kişiyi Serinevler Mahallesi'nde yakaladı.Kadir Sucu olduğu tespit edilen zanlı, otomobil sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.Çalınan akü otomobil sahibine teslim edildi.