Adana'da Otomobilden Akü Hırsızlığı

Adana
'da otomobilin aküsünü çalan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir
ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı üzerindeki özel hastaneye gelen Abdurrahman Esenli
, 31 ABD
797 plakalı otomobilini cadde üzerine park etti.
Bir süre sonra polisi arayan bir kişi, otomobilin aküsünün çalınarak tablaya koyulduğu ihbarında bulundu.
Olay yerine gelerek bölgede çalışma yapan zırhlı yunus timleri, aküyü aldığı iddia edilen kişiyi Serinevler Mahallesi'nde yakaladı.
Kadir Sucu olduğu tespit edilen zanlı, otomobil sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Çalınan akü otomobil sahibine teslim edildi.
Amerika Birleşik Devletleri,Yüreğir,Adana
06 Aralık 2018 Perşembe 16:58