Adana'da Otomobile Eyp'li Saldırı

Adana
'da bir otomobile el yapımı patlayıcı atıldı. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını iddia edildi.
Olay, Seyhan
İlçesi Hadırlı Mahallesi 10016 sokak içerisinde bulunan müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeye iki kişi, bahçede park halinde bulunan İ.C'ye ait lüks otomobile el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Mahalle sakinleri ve evde oturanlar ses üzerine korkudan dışarı çıktı. Olayı gerçekleştirenler motosikletle olay yerinden hızla kaçtı. Mahalleli durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen asayiş ve terör ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis
ekipleri ise otomobilde ve çevrede incelemeler yaptı.
Polis ekiplerinin araştırmasında, olayın azmettiricisinin İ.Ö ile M.Ö olduğu tespit edildi. İ.Ö ve M.Ö'nün, İ.C'in kardeşinden alacakları olduğu için otomobile EYP attırdıkları belirlendi. EYP atılan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Polis azmettiricileri ve olayı gerçekleştirilen kişileri yakalama çalışması başlattı.
(İHA)
Seyhan,Polis,Adana
03 Aralık 2018 Pazartesi 08:36