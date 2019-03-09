Adana'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Kaynak: AA

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Merkez Çukurova ilçesi Aşıklar Bulvarı'nda B.D'nin kullandığı 01 BG 081 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Kaan Yıldırım'a (5) çarptı.Kazanın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı çocuğa müdahale etti.Yaralı çocuğun annesi ve kız kardeşinin gözyaşı döktüğü kazada otomobil sürücüsü kadın ise şoka girdi.Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.