02 Aralık 2018, 20:46
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Adana'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Adana

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emir A'nın kullandığı 01 RZ 252 plakalı otomobil, Faydalı Mahallesi Çukur Köprü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem Şahin'e çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Meryem Şahin'in cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı. Meryem,Kozan,Adana
02 Aralık 2018 Pazar 20:46