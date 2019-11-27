Haberler » Güncel » Adana'da otomobilin tamponundan 270 gümrük kaçağı cep telefonu çıktı - Haber

Adana'da otomobilin tamponundan 270 gümrük kaçağı cep telefonu çıktı

Adana'da otomobilinin tamponunda 270 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

27.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:14Adana'da otomobilin tamponundan 270 gümrük kaçağı cep telefonu çıktı
'da otomobilinin tamponunda 270 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilen sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir otomobille kente yüklü miktarda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceğini tespit etti.
Bunun üzerine ekipler, önlem aldığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanındaki uygulama noktasında şüpheli aracı durdurup arama yaptı.
Ekip, aracın arka tamponuna gizlenmiş 270 gümrük kaçağı cep telefonu buldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:04 Tasarımlarıyla Mevlana'yı dünyaya tanıtıyor (2)
11:04 YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için "emojiler" kullanmış
11:04 Çin'de tünel çöktü: 4 ölü
11:04 Hakkari'de Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi
10:58 Karabük'ün turizmde yeni gözdesi 'Yenice Ihlamur Teras'
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
10:49 Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum
10:45 Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:36 Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu
10:28 Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
27.11.2019 11:05:12