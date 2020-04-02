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Adana'da otoyolda koronavirüs denetimleri artırıldı

Adana'da otoyolda koronavirüs denetimleri artırıldıADANA'da polis ve sağlık ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken önlemleri anlattı.

02.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:49
Adana 'da otoyolda koronavirüs denetimleri artırıldı
ADANA'da polis ve sağlık ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken önlemleri anlattı.
Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gerçekleştirilen uygulamaya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı. Koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçları kontrol noktalarında durduruldu. Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunup, hazırlanan broşürleri verildi. Özel maske ve koruyucu elbise giyen sağlık görevlileri ise vatandaşların ateşlerini ölçüp kontrol etti. Alınan tedbirler kapsamında fazla yolcu taşıyan sürücülere de 'emre uymama' suçundan 392 lira, 'fazla yolcu taşıma' suçundan ise 104 lira olmak üzere 2 ayrı ceza kesildi.
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Adana’da otoyolda koronavirüs denetimleri artırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Polis, Adana, Güncel

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Adana'da otoyolda koronavirüs denetimleri artırıldı
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