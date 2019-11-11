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Adana'da özel güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili dava

Adana'da özel güvenlik görevlisinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 7 sanık hakkında 20'şer yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

11.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:04Adana'da özel güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili dava
'da özel güvenlik görevlisinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 7 sanık hakkında 20'şer yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1789 Sokak'ta 24 Temmuz'da özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'un (39) aracında tabancayla öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısı, özel güvenlik görevlisini kan davası nedeniyle öldürdükleri iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Esvet G, Abdullah G. ve Refik G. ile hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa G, tutuksuz sanıklar Hammo G, Nevaf G, Turan İ. ile ilgili "tasarlayarak ve kan gütme saikiyle insan öldürmek ve yardım etmek" suçlarından hazırlanan iddianame Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Savcı, şüphelilerden cinayeti işlediği iddia edilen Esvet G'nin ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıkların ise 20'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını istedi.
İddianamede, özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'un, şüphelilerden Mustafa G, Esvet G. ve Abdullah G'nin babası olan Mehmet Emin G'nin 13 Ağustos 2018'de Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Erol'un akrabaları tarafından öldürülmesi üzerine kan davası nedeniyle öldürüldüğünün değerlendirildiğine dikkat çekildi.
Sanıkların savunmalarına da yer verilen iddianamede, özel güvenlik görevlisi Erol'u öldürdüğü iddia edilen Esvet G'nin suçlamayı kabul etmediği, ancak dosya içerisinde 25 Temmuz 2019'da imzalamış olduğu ön görüşme tutanağında suçlamayı kabul ettiği belirtildi.
Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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