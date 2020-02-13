Haberler » 3. Sayfa » Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın - Haberler

Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın

Adana'da pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının yanması sonucunda maddi hasar meydana geldi.

13.02.2020 03:51 | Son Güncelleme: 13.02.2020 03:51Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın
'da pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının yanması sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi'nde bulunan pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının bulunduğu bölümde yangın çıktığını gören işçiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına aldı.

Fabrikada maddi hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA

İtfaiye, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  13 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 13 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 04:10:55