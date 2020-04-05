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Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın

Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangınADANA'da, Şubat ayında yangın çıkan, itfaiyenin 4 günlük çalışmasıyla söndürülen pamuk yağı fabrikasında yine yangın çıktı.

05.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:43
Adana 'da pamuk yağı fabrikasında yangın
ADANA'da, Şubat ayında yangın çıkan, itfaiyenin 4 günlük çalışmasıyla söndürülen pamuk yağı fabrikasında yine yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki bir pamuk yağı fabrikasında saman balyalarının bulunduğu alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bu arada aynı fabrikada 13 Şubat'ta çıkan yangın, 4 günlük müdahaleyle söndürülmüştü. Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Adana, Güncel

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Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın
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