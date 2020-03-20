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Adana'da park halindeki aracın lastikleri kesildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki aracın lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi.

20.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:46
Adana'da park halindeki aracın lastikleri kesildi
Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki aracın lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi.
Aracını gece Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet ettiği apartmanın otoparkına bırakan Şenel Katıöz, sabah saatlerinde aracının lastiklerinin kesilmiş olduğunu gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada, aracın lastiğinin kesildiği belirlendi.
Şüphelinin, apartmanın çevresini kontrol ettikten sonra şemsiyeyle kendisini gizleyerek otoparka girip Şenel Katıöz'e ait aracın ön lastiklerini bıçakla kesmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Ekiplerin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Sabah, Adana, Güncel

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