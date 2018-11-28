Adana'da Park Halindeki Araçta Yangın

Adana
'da park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir
ilçesi Levent Mahallesi
1805 Sokak'ta Bekir Daşlı'ya ait 01 ZR 847 plakalı kamyonette park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Levent Mahallesi,Yüreğir,Adana
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:45