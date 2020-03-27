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Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki bir otomobilin üzerine benzin döküp, ateşe vererek kundakladı.

27.03.2020 07:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 07:21
Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki bir otomobilin üzerine benzin döküp, ateşe vererek kundakladı. Ayrıca şüpheli, kaçarken araç sahibinin evini kurşunladı.

Olay, bu sabah saat 05.50 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi 2207 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Bozdağ, dışarıdan gelen seslere uyanıp, pencereden baktığında otomobilinden alevler yükseldiğini görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Sesi duyup dışarı çıkan komşuları ise bir kişinin tabancayla ateş açıp, kaçtığını fark etti. Vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler, otomobili tamamen sarmadan söndürüldü. İtfaiye erleri, yaptığı incelemelerde otomobilin ön ve arka kısımlarına benzin dökülüp, ateşe verilerek kundaklandığını belirledi. Polis ekibi de Bozdağ'ın evine, şüphelinin kaçarken açtığı ateş sonucu kurşun isabet ettiğini tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye aracı

İtfaiye erleri

Yanan otomobil

Otomobilin zarar gören yerleri

Yerdeki boş pet şişe

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel

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