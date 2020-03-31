Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı iddiası
Adana'da yanan park halindeki otomobilde hasar oluştu.
31.03.2020 07:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 07:06
Adana 'da yanan park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde, park halindeki 01 V 8076 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşlar, polis ve itfaiyeyi aradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
İnceleme sonucu otomobilin kasıtlı olarak yakıldığına ilişkin deliller tespit edildiği belirtilirken, ekiplerin çalışması sürüyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde, park halindeki 01 V 8076 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşlar, polis ve itfaiyeyi aradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
İnceleme sonucu otomobilin kasıtlı olarak yakıldığına ilişkin deliller tespit edildiği belirtilirken, ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Fatih Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel