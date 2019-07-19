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Adana'da peyzaj çalışması

Adana'nın görsel açıdan daha estetik ve göze hitap eden bir görünüme kavuşması için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilgili daireler koordinasyon halinde çalışıyor.

19.07.2019 14:17 Adana
Adana'nın görsel açıdan daha estetik ve göze hitap eden bir görünüme kavuşması için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilgili daireler koordinasyon halinde çalışıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda, Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinesinde, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın katılımıyla, Süleyman Demirel Bulvarı'nda peyzaj, kaldırım, göbek ve kavşaklarda düzenleme, budama, çim biçilmesi, aydınlatma ile yabani bitkilerin sardığı yol kenarındaki boş alanlarda temizlik yapıldı. Ayrıca yol boyunca çöp kovası konuldu, banklar yenilendi

Çalışma yapılan kavşak, bulvar, refüj ve kaldırımlar hem daha kolay kullanılabilir hale getirildi, hem de görsel açıdan estetik bir görünüme kavuştu. - ADANA
Kaynak: İHA
Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Adana, Güncel

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