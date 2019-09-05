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Adana'da PKK'nın polise saldırısı önlendi

Adana'da, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından terör örgütü PKK'nın talimatı doğrultusunda polise saldırmak isteyen 2'si çocuk 7 kişi gözaltına alındı.

05.09.2019 10:07 Adana'da PKK'nın polise saldırısı önlendi
Adana'da, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından terör örgütü PKK'nın talimatı doğrultusunda polise saldırmak isteyen 2'si çocuk 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından terör örgütü PKK'nın talimatıyla sokakları hareketlendirmek amacıyla eylem yapmaya çalışan, polise el yapımı patlayıcı atmak isteyen 2 si çocuk 7 kişi amaçlarına ulaşamadan gözaltına alındı. 4'ü parmak izinden 3'ü güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis edilen şüpheliler ile birlikte el yapımı patlayıcı ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Terörle Mücadele ekiplerini hedef alan şüphelilerden 5'inin terörden suç kaydı olduğu belirlendi. - ADANA

Mardin, Adana, Van, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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