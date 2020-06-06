ADANA'DA PKK OPERASYONU 10 GÖZALTI KARARI

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

06.06.2020 07:21 | Son Güncelleme: 06.06.2020 07:26
ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Geçmiş yıllardaki korsan gösterilerde polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdığı gerekçesi ile 10 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013 ve2014 yıllarında terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılıp, polise el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli ve havai fişekle saldırdığı gerekçesiyle 10 kişiyi teknik inceleme sonucu tek tek tespit etti. Adresleri belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından ekipler, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. ADANA’DA PKK OPERASYONU 10 GÖZALTI KARARI

Kaynak: DHA

Etiketler: PKK, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İngiltere’de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Libya’nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter’in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson’ın Donald Trump’ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL’lik vurgun yaptı Haber
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Rusya’dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler Haber
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Haber
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar Haber
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Haberler››Güncel››ADANA'DA PKK OPERASYONU 10 GÖZALTI KARARI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

07:20: ADANA'DA PKK OPERASYONU: 10 GÖZALTI KARARI - Haber 06:17: GÜNDEM ÖZETİNE - Haber 06:05: Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haber 05:41: SARIYER'DE BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Haber 05:39: Yeni Zelanda'da 15 gündür yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı - Haber 00:32: Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar - Haberler 23:40: Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü - Haber 23:13: Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi - Haber 22:52: İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi - Haber 20:34: Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı - Spor