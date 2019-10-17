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Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

17.10.2019 08:53Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunup, TSK'nın Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yaptığı öne sürülen kişileri bir bir tespit etti. Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve 1 av tüfeği ele geçirildi.



PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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