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Adana'da pkk operasyonu: 7 gözaltı

05.09.2019 10:41 Adana'da pkk operasyonu: 7 gözaltı


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Kaynak: DHA

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