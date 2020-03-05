Adana'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşları darp edip, mallarına zarar verdiği öne sürülen 7 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt güdümünde provokatif eylemlerde bulunduğu ve kent merkezinde bazı vatandaşları dar edip, mallarına zarar verdiği iddia edilen 8 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti 8 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Firari konumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.