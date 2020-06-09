Adana'da PKK operasyonu 7 tutuklama

Adana'da PKK operasyonu: 7 tutuklamaADANA'da, daha önceki yıllarda terör örgütü PKK lehine düzenledikleri sokak gösterilerinde polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldıran 10 şüpheli yakalandı.

09.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:48
Adana'da PKK operasyonu: 7 tutuklama
ADANA'da, daha önceki yıllarda terör örgütü PKK lehine düzenledikleri sokak gösterilerinde polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldıran 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü ev hapsine çarptırıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki yıllarda, PKK lehine düzenledikleri sokak gösterilerde, polise, el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldıran 10 şüpheliyi, teknik incelemeyle tespit etti.
Adresleri belirlenen şüpheliler hakkında verilen yakalama kararının ardından TEM polisleri, 6 Haziran sabahı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girilen evlerde çok sayıda şüpheli gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A., M.Ü., A.S., C.B., A.D., E.G., F.K. tutuklanırken, Ö.Y. H.Z. A.A. ev hapsi cezası ile serbest bırakıldı. Adana’da PKK operasyonu 7 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, PKK, Güncel, Haber

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