25.06.2019 10:26
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Adana'da plakası değiştirilen hacizli araca el konuldu

Adana'da plakası değiştirilen hacizli araca el konuldu.

Adana 'da plakası değiştirilen hacizli araca el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 'nde park halindeki bir otomobilde başka bir araca ait plakanın kullanıldığı ihbarını aldı.
Adrese giden ekipler, aracın gerçek plakasının 01 CPE 84 olduğu ve M.M.G. adına kayıtlı olduğunu tespit etti.
Araca, polis ekiplerince el konulurken, otomobil sahibine ise 5 bin 500 lira ceza kesildi.
Olay yerine gelen diğer aracın sahibi Uğur Aksoy, bir arkadaşının durumu fark edip kendisine haber vermesi üzerine polise ihbarda bulunduğunu ve bu şekilde olayın açıklığa kavuştuğunu söyledi.Adana'da plakası değiştirilen hacizli araca el konuldu
Kaynak: AA
Çukurova , Emniyet Müdürlüğü , Güzelyalı Mahallesi , Adana , Güncel

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