Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralanmıştı.

Bu kapsamda Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'ta kaldığı hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki MLKP'ye ilişkin olarak, "İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana'daki polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakalandılar" dedi.

Yakalanan iki şahsın hücre evinde olduğunu belirten Soylu, "Arkadaşlarımız hücre evini tespit ettiler. 'Teslim ol' çağrısı yaptılar. Karşı ateş açılınca bir polis memuru parmağından yaralandı, bir polis memuru da boğazının yanından yaralandı. İki şahıs da ölü ele geçirildi" dedi.