Adana'da Polis Denetimlerinde Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Adana
'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde iki araçta ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs
Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında içinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobilin durumundan şüphelenip incelemede bulundu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bunun üzerine araçtaki biri kadın iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere Köprübaşı Polis
Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
Öte yandan, ekipler, PTT
Evleri Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurup arama yaptı.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, Fatih
Polis Merkezine teslim edildi.
Adana,Polis
11 Kasım 2018 Pazar 09:17