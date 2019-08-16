Adana'da polis denetimlerinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da yapılan denetimlerde 44 silah ile çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi, aranan 126 kişi yakalandı. Güncel Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğünce, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla kent genelinde bir hafta süreyle uygulamalar gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 1 kalaşnikof, 16 pompalı tüfek, 19 tabanca, 8 kurusıkı, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ile 14 gram eroin, 525 gram esrar, 7 kök Hint keneviri, 962 uyuşturucu hap ele geçirildi, hakkında yakalama kararı bulunan 126 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, kumar oynatıldığını tespit ettiği 7 iş yeriyle ilgili adli ve idari işlem yaptı, çalıntı olduğunu belirlediği 2 otomobil, 19 motosiklet, 5 elektrikli bisiklete el koydu, sürücüleri hakkında da yasal işlem başlattı.
Öte yandan, kayıp olarak aranan 6 çocuk da bulunarak ailelerine teslim edildi.