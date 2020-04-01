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Adana'da polis havadan, karadan ve sudan "evde kal" uyarısı yaptı

Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında polis havadan, karadan ve sudan "evde kal" uyarısı yaptı.

01.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:34
Adana'da polis havadan, karadan ve sudan
Adana 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında polis havadan, karadan ve sudan "evde kal" uyarısı yaptı.
Kentte, Kovid-19 mücadele tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında polis helikopteriyle havadan kontroller gerçekleştirildi.
Polis , helikopterden "Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için evde kal, emniyette kal." anonsuyla uyarılarda bulundu.
Cadde, sokak ve parklarda da polis araçlarından vatandaşların evde kalması için anonslar yapıldı.
Sualtı Grup Amirliği ekipleri ise botla Seyhan Baraj Gölü kıyısında gezerek "Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için evde kal, emniyette kal." çağrısında bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Polis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Adana'da polis havadan, karadan ve sudan 'evde kal' uyarısı yaptı - Haberler

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