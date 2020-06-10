Adana'da polis maske dağıttı

Adana'da polis maske dağıttıADANA'da polis, vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda uyararak maske dağıttı.

10.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:48
Adana'da polis maske dağıttı
ADANA'da polis, vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda uyararak maske dağıttı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polsi Timleri ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirlerine yönelik uygulama yaptı. Atatürk Caddesi'nde vatandaşlara maske dağıtan ekipler, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Bazı vatandaşlar da yanlarında taşıdıkları maskeleri polis görünce taktı. Adana’da polis maske dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Haber

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