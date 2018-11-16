Adana'da Polis Memurunun Şehit Edilmesine İlişkin Dava

Adana
'da, terör örgütü PKK
yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale eden polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili 10'u tutuklu 30 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 100 yıla kadar hapis cezası istenen davanın duruşması görüldü.
Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Kadir Büyükkılıç, Nurettin Koçer, Onur Bahçeci, Osman Işıklı, Ramazan Sapan, Sedat Şimşek
ve Zeki Binici ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.
Sanıklar Emrah
Tarhan, Seyfettin Uluç ve Mehmet Türkmenoğlu da bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Osman Işıklı, savunmasında, terör örgütü PKK mensubu olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Polis memurunun şehit edilmesiyle bir ilgisinin olmadığını öne süren Işıklı, "Ben bu olayın bütün yönleriyle araştırılmasını talep ediyorum. Ağır bir ithamla karşı karşıyayım. Tanık beyanlarında çelişkili ifadeler mevcuttur. Terör örgütü PKK üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sanık Onur Bahçeci de terör örgütü PKK ile bir alakasının olmadığını ve polis memurunun şehit edilmesi olayına karışmadığını savunarak, tahliyesini talep etti. İçişleri Bakanlığı
ve Adana Emniyet Müdürlüğü
avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.
Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin ayrı ayrı devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
Adana'da 6 Kasım
2016'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteride, polis memuru Mustafa Yeli vurularak şehit edilmişti.
PKK,Adana