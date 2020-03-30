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Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimlerini artırdı

ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.

30.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:47
Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimlerini artırdı

ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını kontrol noktalarında durdurdu. Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra vatandaşların ateşini ölçtü.

Bu arada, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda araç geçişlerinde büyük ölçüde azalma olduğu görüldü.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Polis, Adana, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimlerini artırdı - Haberler

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