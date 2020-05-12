Adana'da polis şehit eden çetenin son üyesi de yakalandı

Adana'da polis şehit eden çetenin son üyesi de yakalandıADANA'da geçen yıl çökertilen, çok sayıda suça karıştıkları belirlenen 74 kişilik çıkar amaçlı suç örgütünün son üyesi Cumali Bozdoğan da saklandığı evde yakalandı.

12.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:36
Adana'da polis şehit eden çetenin son üyesi de yakalandı
ADANA'da geçen yıl çökertilen, çok sayıda suça karıştıkları belirlenen 74 kişilik çıkar amaçlı suç örgütünün son üyesi Cumali Bozdoğan da saklandığı evde yakalandı. Bozdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Mart ayında, liderliğini Hasan Bozdoğan ile İ.K.?nin olduğu ileri sürülen silahlı organize suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan araştırmada 'adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek ve senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme' gibi 54 olaya karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 9 Ekim 2019'da Adana merkezli İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da 800 polisle 87 adrese şafak vakti operasyon yaptı. Örgüte yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 2'si aktif görevde 1'i emekli polis, 1 cezaevi müdürü, 4'ü kadın 65 şüpheliyi gözaltına aldı.
Örgütün liderliğini yaptığı iddia edilen Hasan Bozdoğan'ın, 2019'un Haziran ayında bankalar arası para transferi yapan bir güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı öne sürülerek tutuklandığı belirlendi. Hasan Bozdoğan'ın cezaevinde daha iyi şartlarda tutulmak, kendi istediği koğuşa geçmek ve cezaevine giren örgüt üyelerini aynı koğuşa koyma karşılığı Kürkçüler Cezaevi Müdürü Mehmet Çıtak'a rüşvet verdiği iddiası üzerine cezaevi müdürü de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çıtak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
VİLLADA YAKALANDI
Polis, örgüte liderlik yaptığı iddia edilen iki akaryakıt istasyonu sahibi İ.K.?nin de Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında saklandığı bilgisine ulaştı. Şafak operasyonunda yakalanan İ.K. Adana'ya getirilerek sorguya alındı.
POLİSİ ŞEHİT ETMİŞLER
Polis yaptığı operasyonda 65 şüpheliyi gözaltına alırken, örgüt liderlerinin ve üyelerinin evleriyle iş yerlerinde yapılan aramalarda 17 tabanca, 371 değişik çaplarda mermi, 6 av tüfeği, 54 dolu kartuş ve 1 kılıç ele geçirildi. Aramalarda silahların yanı sıra 95 bin lira tutarında çek, 37 bin 415 lira, 34 bin dolar para ele geçirildi. Örgütün ayrıca 3 yıl önce trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nu (33) şehit ederek, suçu bir başkasının üstlenmesini sağladığı da ileri sürüldü.
ÖRGÜTÜN SON ÜYESİ DE YAKALANDI
Örgüte yönelik yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 65 şüpheliden 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sonraki süreçte gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü daha tutuklandı. Böylece gözaltına alınan 73 kişiden 38'i tutuklandı.
Polis, aranan örgütün son üyesi Cumali Bozdoğan'ı da 9 Mayıs Cumartesi günü saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. 8 ayrı olaydan aranan Cumali Bozdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 39'a çıktı. Adana’da polis şehit eden çetenin son üyesi de yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bozdoğan, Adana, Polis, Güncel, Haber

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