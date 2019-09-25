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Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı

ADANA'da, çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi.

25.09.2019 08:34Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı
ADANA'da, çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi. Önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesiyle meydana geldiği belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1'i polis memuru, 4'ü sivil, toplam 5 kişi hafif yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde Kozan yolu üzerinde bugün saat 07.20'de, Çevik Kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi. İçerisinde 5 polisin bulunduğu servis midibüsünde ve çevredeki diğer araçlarda hasar meydana gelirken, patlama çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk bilgilere göre yaralanan 1'i polis memuru, 4'ü sivil, 5 kişi, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik şeridi çekilen bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri, patlamanın nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.
Olay yerine gelerek polis yetkililerinden bilgi alan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polislerin bulunduğu zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Vali Demirtaş, saldırıda 1'i polis memuru, 5 kişinin yaralandığını, ancak sağlık durumlarının ağır olmadığını belirtti.



Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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