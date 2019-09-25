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Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı

Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı (2)GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLADIAdana'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

25.09.2019 09:18
Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı (2)
GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLADI
Adana'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da olay yerinde incelemelerde bulundu.
VALİLİK YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Saldırıyla ilgili Adana Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi
İlimiz Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde polis servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız ve 1 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup, genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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