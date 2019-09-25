Haberler » Güncel » Haber

Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı (4)

CHP'Lİ VEKİL BARUT: 'TERÖRÜ LANETLİYORUZCHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, özel hareket polislerini taşıyan zırhlı servis aracına yönelik saldırıda yaralananları, tedavi gördükları Adana Şehit Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

25.09.2019 10:00Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı (4)

CHP'Lİ VEKİL BARUT: 'TERÖRÜ LANETLİYORUZ
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, özel hareket polislerini taşıyan zırhlı servis aracına yönelik saldırıda yaralananları, tedavi gördükları Adana Şehit Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Teröre kimden, nasıl gelirse gelsin karşı olduklarını belirten Barut, "Her türlü terörü lanetliyor, kınıyoruz" dedi.
ARAÇLAR KALDIRILDI
Öte yandan zırhlı servis aracı ile saldırıda hasar gören 4 sivil araç, ekiplerin incelemelerini tamamlamalarının ardından olay yerinden kaldırıldı.



Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Ayhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:31 Atölyesinde kişiye özel tasarladığı bendirleri dünyaya satıyor-2
10:31 Pompalı tüfekle vurulan vaşak, kurtarılamadı
10:31 Bozyazı Kaymakamı Yalçın göreve başladı
10:31 Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı yardım bekliyor
10:31 Sivas'ta deaş operasyonu: 3 gözaltı
10:30 Pakdemirli: "Bu protokollerle daha yeşil bir Türkiye sağlanacak"
10:30 Motosiklet sürücüsü, trafikte taksideki kadının elini tuttu