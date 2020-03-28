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Adana'da polis, seyahat eden vatandaşları uyardı

Adana'da polis, seyahat eden vatandaşları uyardıADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'daki uygulama noktasında vatandaşları maske ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı.

28.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:16
Adana 'da polis, seyahat eden vatandaşları uyardı
ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'daki uygulama noktasında vatandaşları maske ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tebdirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını kontrol noktalarında durdurdu. Özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerini durduran polisler, yolculuk yapan vatandaşlara, "Salgından korunmak için çok zorunlu bir gerekçeniz olmadıkça seyahate çıkmayın" dedi. Ayrıca getirilen yasak kapsamında ülkenin en önemli otoyollarından olan Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan en önemli ulaşım ve geçiş güzergahı Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda araç geçişlerinde büyük ölçüde azalma olduğu görüldü.
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Adana’da polis, seyahat eden vatandaşları uyardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Tarsus, Polis, Adana, Güncel

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Adana'da polis, seyahat eden vatandaşları uyardı

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