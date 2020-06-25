Adana'da polis, su basan hastanede boğulmaktan kurtardığı kadınla buluştu

Adana'da sualtı polisi, 6 gün önce sağanak nedeniyle bodrum katını su basan hastanede boğulmaktan kurtardığı kadını evinde ziyaret etti.

25.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:01
Adana'da sualtı polisi, 6 gün önce sağanak nedeniyle bodrum katını su basan hastanede boğulmaktan kurtardığı kadını evinde ziyaret etti.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki özel bir hastanede bel ağrısı nedeniyle tedavi gören 79 yaşındaki Elif Canatar, 19 Haziran'da sağanak nedeniyle bulunduğu zemin katı su basmasıyla mahsur kalmasının ardından kendisini kurtaran dalgıç polise teşekkür etmek istedi.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Canatar, rahatsızlığı nedeniyle evinden dışarıya çıkamayınca yakınları durumu Adana Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin onayıyla Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polis Kemal Alış ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Canatar'ı evinde ziyaret etti.
Kendisini kurtaran polisin ziyaretine de gelmesi karşısında mutluluk duyan Canatar, gazetecilere olay günü yaşadıklarını anlattı.
Canatar, bulunduğu odayı bir anda su basmasıyla mahsur kaldığını, kurtulmak için bağırarak yardım istediğini belirterek, "Dayanamayacak duruma geldiğimde polis el feneriyle ışık tutup seslendi. Sakin olmamı söyledikten sonra yanıma gelip beni kurtardı. Kendimden geçmiştim. O günü hiç unutamam. Beni kurtaran polisimizin yüzünü görememiştim ama şimdi gördüm. O da artık benim bir evladım gibi. Allah kendisinden razı olsun." ifadelerini kullandı.
Kemal Alış da kurtardığı Canatar'ın her zaman yanında olduklarını dile getirip yaşlı kadına geçmiş olsun dileklerini iletti. Adana’da polis, su basan hastanede boğulmaktan kurtardığı kadınla buluştu

Kaynak: AA

Etiketler: Çukurova, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için ’Öcü’ diyen Hülya Avşar’a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Kastamonu’daki 514 yıllık Nasrullah Camii’ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP’nin listesinden düşürüldü Haber
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan’daki uçak kazasının nedeni ’koronavirüs’ çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Haber
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Haberler››Güncel››Adana'da polis, su basan hastanede boğulmaktan kurtardığı kadınla buluştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:57: Tarlayı sulamak için yaptıkları havuzda serinliyorlar - Haber 10:57: Fethiye'de yürüyüş yaparken kaybolan kişiyi JAK buldu - Haber 10:57: Kartal'da YKS öncesi okullar dezenfekte edildi - Haber 10:57: RTÜK, yayıncıların gönderecekleri iki evrak için 3 ay erteledi - Haber 10:57: Metin Hara hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı - Haber 10:31: Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi - Magazin 10:25: Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi - Haber 09:46: Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi - Haber 09:44: Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi - Magazin