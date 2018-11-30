Adana'da Polis Şüpheli Kovalamacası

Adana
'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, polis, merkez Sarıçam
ilçesine bağlı İncirlik
Mahallesi'nde içerisinde 5 kişinin bulunduğu 34 NZ 7746 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan şüpheli araç, kovalamaca sonucu Çukurova
ilçesinde durduruldu.
Yapılan inceleme sonrası otomobil sürücüsü ve diğer zanlıların Suriye
uyruklu olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından, araç içerisinde bulunan 1'i kadın 4 kişi ifadeleri alınmak üzere Fatih Polis
Merkezi'ne götürüldü.