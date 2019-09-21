Haberler » Güncel » Haber

Adana'da polis şüpheli kovalamacası

Adana'nın Pozantı ilçesinde polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan 2 kişiden biri, kovalamaca sonucu yakalandı.

21.09.2019 01:10Adana'da polis şüpheli kovalamacası
Adana'nın Pozantı ilçesinde polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan 2 kişiden biri, kovalamaca sonucu yakalandı.
Pozantı ilçesinde polis ekipleri şüphelendikleri 01 T 2127 plakalı ticari taksiyi durdurmak istedi.
Polisler "Dur" ihtarına uymayan ve ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmek isteyen şüphelileri bir süre kovaladı.
Şüpheliler, yaklaşık 15 kilometre süren kovalamacanın ardından çıkmaz sokakta polis ekiplerince durduruldu.
Polis, araç sürücüsü V.Y'yi gözaltına alırken kaçak içki ticareti yaptığı iddia edilen M.Y. kaçtı.
Otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak içki ele geçiren ekipler, kaçan M.Y'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Pozantı, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:08 Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
02:06 Maltepe'de 17 yaşındaki genç babasını bıçaklayarak öldürdü
02:04 GÜNDEM ÖZETİNE
01:58 Maltepe'de 17 yaşındaki genç babasını bıçaklayarak öldürdü
01:57 17 yaşındaki genç babasını bıçaklayarak öldürdü
01:56 Otomobil, kamyonete çarptı: 4 yaralı
01:55 Kamyon ile çarpışan taksideki dede-torun öldü, 3 yaralı