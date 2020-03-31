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Adana'da polisi yaralayan şüpheli ruh sağlığı hastanesinde tedaviye alındı

Adana'da, bıçakla yaraladığı polis tarafından bacağından vurulan şüpheli, tedavisinin ardından ruh sağlığı hastanesine sevk edildi.

31.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:24
Adana'da polisi yaralayan şüpheli ruh sağlığı hastanesinde tedaviye alındı
Adana 'da, bıçakla yaraladığı polis tarafından bacağından vurulan şüpheli, tedavisinin ardından ruh sağlığı hastanesine sevk edildi.
Merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde dün ihbara giden polislerden Ali G'yi saldırarak yaralaması nedeniyle bacağından vurulan şüpheli M.E'nin Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.
Şizofren olduğuna dair raporu olduğu belirlenen zanlı, götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğünde "polise mukavemet", "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından işlem yapıldıktan sonra Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şüphelinin, 25 Eylül 2014'de kavga ihbarına giden polis memurları Ömer A'yı iki kolundan, Yusuf O'yu ise sırtından bıçakla yaraladığı öğrenildi.
Merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde dün kavga eden kişiler olduğu ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polislerden Ali G, sokakta bekleyen M.E'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Polis memurunun yüzünden yaralandığı olayda saldırgan silahla bacağından vurulup yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Seyhan, Polis, Adana, Güncel
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