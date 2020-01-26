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Adana'da polisler Suriyeli bebeğe yardım eli uzattı

Adana'da, 9 günlük bebeklerine mama alamayan Suriyeli aileye polis ekipleri yardım etti.

26.01.2020 23:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 00:40Adana'da polisler Suriyeli bebeğe yardım eli uzattı
'da, 9 günlük bebeklerine mama alamayan Suriyeli aileye polis ekipleri yardım etti.
Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli çiftin, 9 gün önce bebeği dünyaya geldi. Anne Sopha Al-Nayef, doğumdan sonra çiçek hastalığı nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kadının hastalığından dolayı, bebeğe anne sütü verilememesi üzerine aile polisten yardım istedi.

Hastaneye gelen İl Emniyet Müdürlüğünde görevli yunus timleri, aile ile görüştükten sonra bebeğin aç olduğunu tespit etti.

Suriyeli aileyi de alıp yaşadıkları mahalleye geçen ekipler, eczaneden aldıkları mamaları teslim etti. Polisler, evden ayrıldıkları sırada mahalleliler tarafından alkışlarla uğurlandı.

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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