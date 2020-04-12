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Adana'da polisler vatandaşların süt ve çikolata talebini yerine getirdi

Adana'da polis ekipleri, sokağa çıkamayan vatandaşların kendilerinden talep ettiği süt ve çikolatayı isteklilerine ulaştırdı.

12.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:18
Adana'da polisler vatandaşların süt ve çikolata talebini yerine getirdi
Adana 'da polis ekipleri, sokağa çıkamayan vatandaşların kendilerinden talep ettiği süt ve çikolatayı isteklilerine ulaştırdı.
Merkez Çukurova ilçesi 100 Yıl Mahallesi'nde oturan ve eşi askerde olan Nermin Kavallı, 7 aylık bebeğinin sütü bitmesi nedeniyle 155 Polis İmdat hattını aradı.
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı üzerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, temin ettiği sütü Kavallı'nın evine götürerek hediye etti.
Emniyet Müdürlüğüne e-postayla başvuran 8 yaşındaki Esengül Özil de dışarı çıkamadığı için polislerden çikolata ve cips talebinde bulundu.
Küçük kızın bu talebi de Emniyet Müdürü Aktaş'ın talimatıyla Toplum Destekli Polis ekiplerine iletildi.
Özil'in yaşadığı merkez Seyhan İlçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki evine giden polis, hazırladığı paketi Özil'e hediye etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çukurova, Polis, Adana, Güncel
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