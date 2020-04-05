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Adana'da polisten dezavantajlı mahallelerde Kovid-19 uyarısı

Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dezavantajlı mahallelerde yaşayanlara uyarılarda bulundu, maske ve eldiven dağıttı.

05.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:08
Adana'da polisten dezavantajlı mahallelerde Kovid-19 uyarısı
Adana 'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dezavantajlı mahallelerde yaşayanlara uyarılarda bulundu, maske ve eldiven dağıttı.
Motorize yunus ve asayiş ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Pınar ve Tellidere mahallelerinin dezavantajlı bölgelerinde yaşayanları, araçlarından yaptıkları anonslarla evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
Yoldan geçen bazı araçları durduran ekipler, yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda ikazda bulundu, araç içindekilerin buna göre oturmalarını sağladı.
Ekipler ayrıca, maske ve eldiven dağıtıp, sokağa çıkma yasağı kapsamındakileri de evlerine gitmeleri için uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Seyhan, Polis, Adana, Güncel
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